Luta de Charles do Bronx e Islam Makhachev no UFC 280; veja horário e onde assistir

O brasileiro Charles do Bronx e o russo Islam Makhachev entram em ação neste sábado (22), às 17h30, no octógono de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para disputar o UFC 280. Esse é um dos duelos mais aguardados deste ano pelos amantes da luta. Charles do Bronx e Islam Makhachev lutam pelo título da categoria dos leves.

HORÁRIO DA LUTA

A luta entre Charles do Bronx e Islam Makhachev tem início previsto para às 17h30 de Brasília. O evento, porém, começa antes. O card preliminar está previsto para iniciar às 11h10, enquanto o card principal deve começar às 15h.

ONDE ASSISTIR A LUTA

A luta será transmitida pelo Canal Combate, na TV, no YouTube e no streaming.

PALPITE PARA A LUTA

LUTAS DO CARD PRINCIPAL

Peso-leve: Charles do Bronx x Islam Makhachev

Peso-galo: Aljamain Sterling x TJ Dillashaw

Peso-galo: Petr Yan x Sean O'Malley

Peso-leve: Beneil Dariush x Mateusz Gamrot

Peso-mosca: Katlyn Chookagian x Manon Fiorot

