Luta contra o Z-4: veja os rivais que o Ceará precisa ficar de olho na Série A

O Ceará vive situação delicada na Série A e luta contra o rebaixamento para a segunda divisão do futebol nacional. A equipe ocupa a 16ª colocação, sendo atualmente o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Alvinegro soma 33 pontos e tem quatro principais concorrentes na luta pela permanência na elite: Coritiba (15º), Cuiabá (17º), Atlético-GO (18º) e Avaí (19º).

Em fase complicada e há cinco jogos sem vencer no Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Lucho González tem olhado cada vez mais para seus adversários diretos. Confira jogos de rivais que o Ceará precisa ficar de olho na Série A:

Coritiba

Athletico-PR x Coritiba | 32ª rodada | Domingo, 16 de outubro | 19:00

O Coritiba é um dos principais concorrentes do Ceará na luta contra o rebaixamento. Comandado por Guto Ferreira, ex-treinador do Ceará, o Coxa está uma posição à frente do Alvinegro, com 34 pontos conquistados em 30 jogos. Na próxima rodada, a equipe paranaense disputa o clássico Atletiba contra o seu grande rival, o Athletico-PR. A partida acontece no próximo domingo (16), às 19h. O Coritiba será o visitante, já que o jogo acontece na Arena da Baixada.

Cuiabá

Ceará x Cuiabá | 32ª rodada | Domingo, 16 de outubro | 16:00

O Cuiabá é outra equipe que tem lutado ponto a ponto pela permanência na elite do futebol brasileiro. O Dourado ocupa atualmente a 17ª colocação do Brasileirão, três pontos atrás do Ceará. Na próxima rodada, confronto direto: Ceará e Cuiabá entram em campo na Arena Castelão para disputar a 32ª rodada da Série A, às 16h. As duas equipes precisam vencer e este será um dos jogos mais importantes para ambos na luta contra o rebaixamento.

Atlético-GO

Juventude x Atlético-GO | 32ª rodada | Domingo, 16 de outubro | 18:00

O Atlético-GO está na zona de rebaixamento, mas ainda luta pela permanência na Série A do Brasileirão. Após a saída do técnico Eduardo Baptista, a equipe goiana venceu duas partidas, contra Avaí e Fluminense, e empatou com o líder Palmeiras, recuperando o fôlego na luta contra o rebaixamento. Na próxima rodada o Dragão encara outra equipe que integra o Z-4 da Série A: o Juventude, lanterna da competição. A partida acontece em Caxias do Sul, no próximo domingo, às 18h.

Avaí

Avaí x Fluminense | 32ª rodada | Domingo, 16 de outubro | 19:00

O Avaí está na vice-lanterna do Brasileirão Série A, mas com apenas um ponto a menos que o Atlético-GO, o que o mantém ainda na briga pela permanência na elite. A equipe catarinense joga em casa na próxima rodada e recebe o Fluminense, atual quinto colocado, na Ressacada. A partida acontece no próximo domingo (16), às 19h. Com o Tricolor das Laranjeiras em declínio, com três derrotas seguidas, o Leão da Ilha vislumbra a possibilidade de ganhar força para fugir da degola.