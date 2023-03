Luiz Otávio se emociona e canta hino do Ceará após vitória no Clássico-Rei; veja vídeos

Após a vitória do Ceará no Clássico-Rei na noite deste domingo, (5), o zagueiro Luiz Otávio, que estava fora do jogo, se emocionou com a festa da torcida e cantou o hino do clube juntamente com os alvinegros presentes no estádio. O momento foi registrado pelo torcedor Leonardo de Araújo.

Além de Luiz Otávio, também é possível identificar o meia Caíque Gonçalves, fora do jogo por suspensão, dançando com uma criança ao som da torcida alvinegra e o lateral Michel Macêdo.

Após vitória no Clássico-Rei, Luiz Otávio se emociona com torcida e canta hino do Ceará. ✨🏁



🎥: Leonardo de Araújo pic.twitter.com/fQMHHbAqoE — Jogada (@diariojogada) March 6, 2023

Leonardo explicou ao Diário do Nordeste como percebeu a presença de Luiz Otávio e o que motivou o início da gravação.

"Eu estava na superior norte, mas bem próximo ao camarote quando vi que os jogadores chegaram. Luiz parecia estar nervoso como todo torcedor que estava ali no estádio. A torcida começou a cantar mais forte e ele sempre olhando, aí eu resolvi gravar a reação dele e também pelo Caíque pulando com a criança e o resultado foi esse vídeo", disse Leonardo, torcedor que registrou o momento.

Vindo do Sampaio Corrêa e no Ceará desde 2017, Luiz Otávio, soma seis temporadas vestindo a camisa do Ceará. Ao todo, o ídolo alvinegro disputou 277 jogos, com 11 gols, dois títulos Campeonato Cearense (2017 e 2018) e uma Copa do Nordeste (2020).

"A sensação [de ver Luiz Otávio emcionado] é de muita emoção pois ter um jogador que está a tanto tempo no Ceará, que passou por altos e baixos e sempre manteve a vontade e o carinho de ficar aqui mesmo com toda pressão. O Luiz Otávio mostra que além de um bom jogador é um torcedor do Ceará e caminha para ficar na mesma prateleira de Mota, Sérgio Alves e João Marcos que também demonstram o mesmo sentimento", completou Leonardo.

O jogador ficou fora da partida pois segue fase de condicionamento físico com os preparadores e fisioterapeutas do clube.