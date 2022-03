Luiz Otávio pede união e apoio para jogo contra o CSA: "o torcedor faz toda diferença"

Ídolo da torcida e um dos jogadores do atual do Ceará com maior identificação com o clube, o capitão Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (4). Após uma semana conturbada com a eliminação precoce no Campeonato Cearense, o defensor pediu união e apoio dos torcedores para o jogo contra o CSA, neste sábado (5), pela Copa do Nordeste.

"Quando cheguei aqui no Ceará, eu vim pra fazer parte de algo muito grande, algo muito maior que eu, que é o projeto do Ceará. E quando você sabe que tem algo muito maior, você sabe a responsabilidade que tem. Infelizmente, a gente acabou saindo precocemente do Estadual, mas é pedir desculpa ao nosso torcedor por conta disso e dizer que não é o momento que a gente vive que vai nos enfraquecer nem nos afastar. É momento de nos aproximarmos. Temos que esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão diante de nós. A gente tem que se fortalecer cada vez mais", disse.

O camisa 13 citou a força da torcida alvinegra e a importância de um bom resultado contra o time alagoano, que pode já garantir a classificação do Vovô para a próxima fase da competição.

"Eu conheço muito bem a torcida do Ceará e, em vez de ter o estádio vazio no sábado, com certeza a torcida vai pensar em ver o estádio lotando e apoiar o clube, como sempre fez. Se trata de uma partida que a gente joga em casa, contra um adversário que vai ser muito difícil. Mas se a gente tem essa oportunidade, com certeza vamos tentar essa classificação logo. Mas envolve outros fatores, de estar concentrado, estar focado, procurando atacar e defender bem. Coisas que vão ajudar a ganhar a partida", garantiu.

Líder do Grupo B do Nordestão, com 12 pontos, o Alvinegro está invicto na competição e, em caso de triunfo, já estará na próxima fase sem depender de nenhum outro resultado. Já o CSA é o vice-líder do Grupo A, com 11 pontos, e também busca avançar de fase. A partida será realizada às 19h45min, na Arena Castelão.