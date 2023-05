Luiz Otávio não treina e Ceará pode ter quatro desfalques contra Tombense; veja provável escalação

O experiente zagueiro Luiz Otávio não participou dos treinamentos com o restante do grupo do Ceará na tarde desta sexta-feira (12) e é dúvida para enfrentar o Tombense neste sábado (13), pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas (PV), às 18h15.

Ceará realiza treinamentos em Carlos de Alencar Pinto (CAP), às vésperas do confronto contra o Tombense. Luiz Otávio não participa da atividade e Michel Macêdo, William Formiga e Arthur Rezende seguem fora.



Vídeo: Samuel Conrado/SVM pic.twitter.com/bg09Myvyrl — Jogada (@diariojogada) May 12, 2023

Além de Luiz Otávio, o técnico Eduardo Barroca deve ter pelo menos outras três ausências para o confronto deste sábado. Michel Macêdo (estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda), William Formiga (lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo), e Arthur Rezende (trauma no joelho esquerdo) seguem fora dos treinamentos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

No treino desta sexta-feira (12), em Carlos de Alencar Pinto (CAP), Barroca esboçou um possível time titular para encarar o Tombense, com: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; William Maranhão, Richardson e Jean Carlos; Chay, Erick e Nicolas.

Guilherme Castilho, Janderson e Warley realizaram um trabalho de maneira separada do restante do grupo. Não há, porém, confirmação se os jogadores serão aproveitados ou não por Eduardo Barroca contra o Tombense.

O Ceará vem de derrota por 2 a 0 para o Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, na última quarta-feira (10). A equipe alvinegra ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação, somando quatro pontos em cinco rodadas disputadas.

