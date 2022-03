Luiz Otávio lamenta eliminações do Ceará, fala em ineficiência, mas avisa: "a temporada continua"

O zagueiro e capitão da equipe do Ceará, Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (28), data da reapresentação do elenco após a eliminação do clube para o CRB na Copa do Nordeste na quinta-feira passada. O defensor lamentou as eliminações, falou em ineficiência, mas avisou que a temporada continua, que o Ceará tem competições importantes pela frente, como Copa do Brasil, Série A e Copa Sul-Americana.



"Infelizmente acabamos não sendo eficientes. Deveríamos ser, mas falhamos. Projetamos muitas coisas no início da temporada, em ser campeão cearense, chegar final copa do nordeste e ser campeão, mas falhamos. Mas não podemos prever o futuro. E a gente acabou não sendo eficientes, ma temos outras competições pra jogar, competições importantes. É tirar de aprendizado, daquilo que passamos. Lamentamos, mas a vida tem que seguir, seguir trabalhando", disse ele.

Confira a coletiva do zagueiro do Ceará

Gols perdidos

E esta ineficiência citada pelo zagueiro não foi por falta de trabalho, segundo ele. Luiz afirmou que os jogadores treinaram muito finalizações, mas não conseguiram marcar gols no CRB e foram eliminados nos pênaltis.

"A gente trabalha muito, ofensivamente, defensivamente, mas infelizmente não conseguimos. Disseram que o Cléber perdeu um gol, mas eu perdi também e poderia ter feito o gol e mudado a história. Mas não é só um jogador, o peso é para todo mundo, quem perdeu foi o Ceará. Ele precisa melhorar, sim, ele vai ser cobrado, ele já cobrança dele interna. Os caras trabalham finalização caramba. Eu saía do treino, e os caras estavam treinando finalização, quase todos os dias. Mas naquele jogo acabamos falhando, não fomos eficientes".

Mudanças

Após a eliminação para o CRB, o técnico Tiago Nunes foi demitido e o Vovô terá um novo comando. O clube deve anunciar oficialmente o técnico Dorival Júnior nas próximas horas, já que esta em Fortaleza para assinar contrato. Indagado sobre se as mudanças darão certo, Luiz Otávio afirmou que todos trabalharão para isso, mas que só o tempo vai mostrar.

"Só o tempo vai dizer se as mudanças vão dar certo. Eu como jogador espero que tudo possa correr bem, que a gente possa evoluir e sair dessa maré que estamos tendo. Se está alguma coisa errada tem que mudar, o clube resolveu fazer isso e a minha parte é jogar, fazer o meu melhor e não decidir ou analisar, se está bom ou se não está. Os superiores tomaram a decisão e se vai ou não se é certo ou não, infelizmente não consigo cravar, só consigo controlar o que eu faço tudo dia".

Dorival

Especificamente sobre Dorival Junior, Luiz elogiou o provável novo comandante, mas alertou que grupo sofrerá mais cobranças do torcedor.

"Se for o Dorival vai agregar muito. Ele é multicampeão, vamos ajudar na metodologia dele, somar e fazer o Ceará dar alegria para o torcedor. Sabemos da responsabilidade, seremos ainda mais cobrados, mas cada jogador está preparado. Queremos dar um ano digno do nosso torcedor".

Volta por cima

O próximo jogo do Ceará é no dia 5, contra o Independiente/ARG, pela 1ª rodada da fase de Grupos da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no Castelão às 19 horas. E Luiz Otávio espera que a partida seja o ínicio da volta por cima do clube na temporada.

"A Sul-Americana vai ser uma competição, dificílima, não tem grupo fácil. E nosso sucesso, o que vai determinar é como encararemos, como jogaremos. O grupo complicado, mas a gente estreia em casa, e temos a chance de começar já dar a volta por cima. Isso vai nos ajudar para o restante da temporada. Temos que voltar a vencer e dar alegria ao torcedor"