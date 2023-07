Luiz Otávio fala sobre liderança e exalta trabalho de Guto Ferreira à frente do Ceará

Luiz Otávio marcou o gol da vitória do Ceará no duelo contra o Vila Nova, em jogo da 18ª da Série B do Brasileiro. Com o resultado, o time saltou para a 8ª posição da tabela. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (20), o zagueiro falou sobre a sequência positiva do time, a importância da chegada de Guto Ferreira e revela o clima no vestiário.

“É continuar mantendo essa sequência, que é importante pra gente, somar pontos fora de casa também, para alcançarmos nossos objetivos. Essa vitória de ontem foi para dar confiança. Ontem foram utilizados sete jogadores que não entraram contra o Mirassol. Isso mostra também a força do grupo. Teve a estreia do Paulo Victor, do André... Foram bem. Isso mostra que a gente pode confiar neles. A gente tem que focar jogo a jogo. Não dá pra mudar o que foi feito. Temos um objetivo e uma responsabilidade de fazer daqui pra frente. O Guto chegou e está mostrando que o grupo todo é importante dentro do processo, dessa recuperação, dessa arrancada para o G4”, disse o jogador.

CLIMA NO CEARÁ

“Sem responsabilidade, sem compromisso, você não começa trabalho algum. Agora, a constância vai te levar a ter ou não sucesso. Aqui, a vaidade, cada um tem a sua. Outros mais, outros menos. Mas só que não pode deixar que essa vaidade possa atrapalhar. A gente não vai permitir que isso aconteça mais. Eu, como líder, com os valores que tenho, não imponho nada a ninguém. Eu faço, mostro como fazer e você faz se achar que vai ser melhor para você e para o grupo. Não imponho nada, mas te mostro como as coisas funcionam.”

“Você vai assumir as responsabilidades das suas escolhas, você lida com as consequências. Mas, no futebol, todos lidam com essas consequências. É o staff, o jogador, os funcionários, o torcedor... Todos fazem parte desse processo. A gente tenta dar o nosso melhor no dia a dia. Hoje a gente tem um grupo alegre, fechado, dedicado, mesmo que as coisas às vezes não funcionem. Nada pode ser maior que o Ceará, que os objetivos do Ceará. Quando você não tem um objetivo concreto, você acaba querendo buscar só os seus objetivos individuais. Mas hoje a gente tem colocado isso em segundo plano, para conseguir conquistar nosso objetivo de comum acordo, que é subir.”

DEFESA ALVINEGRA

"A maioria dos gols que a gente estava levando, a gente levou muitos gols de bola parada, alguns erros individuais... Acho que a concentração melhorou bastante. Acho que a entrega de todo mundo, tanto do setor ofensivo de ajudar na marcação e entender que a defesa muitas vezes começa no ataque, e a gente entender também que para chegar na frente muitas vezes o ataque começa na defesa... A gente melhorar e equilibrar. Espero que a gente possa continuar. Se você não leva gol, no mínimo vai empatar. Espero que a gente possa continuar evoluindo. Deixa qualquer zagueiro e goleiro felizes", avaliou.

CONTRATO COM O CEARÁ

“Essa conversa eu deixo para o meu empresário, para ele entender o que se deve fazer ao final da temporada. Minha preocupação sempre é me entregar totalmente ao que estou fazendo no momento. No futuro, podem acontecer muitas coisas. Só consigo controlar o que posso fazer hoje. Sou feliz no Ceará, é minha segunda casa. Quando entro em campo, eu entro como torcedor também. Não foi só um tijolo que o Luiz Otávio colocou nessa construção. Já subiu uma parede! Tento colocar isso para os outros também, com esses objetivos. É o grupo que a gente procura construir aqui. Que as pessoas sintam o peso de vestir a camisa do Ceará, mas vistam também por amor ao clube. Isso é para a nossa vida também”, finalizou.