Luiz Otávio fala importância do título do Nordestão: ‘mostrar um Ceará que a torcida merece’

Um dos capitães e ídolos do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio participou do programa Jogada 1º Tempo, desta sexta (5), e comentou sobre a conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste. O defensor de 34 anos ressaltou a importância de ser campeão para a sequência do trabalho em 2023.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará "É mostrar um Ceará que a torcida merece porque, como tudo na vida, você calcula e pode faltar. Infelizmente faltou algumas coisas (em 2022) e a gente teve de reajustar. É voltar a ganhar títulos, vinha de três anos sem levantar uma taça, e o título dá a expressão, tem uma grande visibilidade, todo mundo parou para assistir”.

No clube alvinegro há sete temporadas consecutivas, Luiz Otávio conquistou dois títulos do Campeonato Cearense e duas Copas do Nordeste. Com muita identificação junto ao torcedor, o zagueiro avaliou que o Vovô foi melhor contra o Sport na soma dos dois jogos e fez o que precisava.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará “O título foi um conjunto de toda a competição, da atmosfera do nosso torcedor, a forma como a gente enfrentou, encarou o primeiro jogo (contra o Sport), e o mais importante era sair da Ilha (do Retiro) com o título, não adiantava nada um bom futebol e sair derrotado. Seria muito complicado perder mais um título, ainda mais dessa forma. O Ceará foi eficiente, se colocar os 200 minutos, fizemos o que tinha de fazer, entramos para a história. O Sport também merecia, coube a Deus nos presentear, é um momento de reconstrução e vai dar um combustível a mais”.

O Ceará se sagrou campeão nas penalidades após perder para o Sport por 1 a 0 no tempo normal e superá-lo nos pênaltis, com 4 a 2 na Ilha do Retiro. Na ida, o Vovô venceu por 2 a 1 na Arena Castelão. O próximo compromisso alvinegro será domingo (7), contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 11h, pela Série B.

