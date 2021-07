Luiz Otávio está perto de retornar para zaga do Ceará, que voltou a sofrer gols após três jogos

Um aspecto que vinha sendo decisivo para o Ceará nos últimos jogos era o sistema defensivo. O Vovô ficou três partidas inteiras sem sofrer nenhum gol, saindo de campo sem ser vazado contra Bragantino, Juventude e Fluminense. Porém, voltou a sofrer gols contra o Cuiabá em falhas individuais e coletivas que chamaram atenção.

O primeiro gol do Dourado surgiu em jogada de bola parada. Escanteio cobrado na primeira trave em que o centroavante Elton, ex-Ceará, subiu mais que todo mundo e mandou para as redes. O segundo surgiu em uma bola que estava com o Vovô, mas Vina e Naressi erraram no meio de campo, originando contra-ataque em que Messias não acompanhou Jenison, que mandou para as redes.

Após o jogo, o técnico Guto Ferreira falou sobre as falhas da sua equipe nos tentos sofridos.

"Sempre quando você leva gols, existem erros. E são erros que nós temos que corrigir, sim. Pode ter certeza disso. A gente não sai feliz com esse 2 a 2. Estamos levando um ponto, mas não saímos felizes", destacou o treinador.

Luiz Otávio

O comandante alvinegro está perto de contar com um importante reforço para o sistema defensivo. O zagueiro Luiz Otávio, que está fora há um bom tempo, por conta de entorse no tornozelo, já está recuperado e voltou aos treinamentos para recondicionamento físico.

Liberado pelo Departamento Médico, a tendência é que o defensor esteja em condições de atuar em breve, e como o Ceará terá uma semana inteira sem jogos, há chances de que ele seja relacionado para o duelo contra o Athletico-PR, às 17 horas do próximo sábado (17).

Capitão do time e titular absoluto, o camisa 13 é uma grande referência do sistema defensivo e embora Gabriel Lacerda esteja apresentando boas atuações, a tendência é que Luiz Otávio retome a vaga quando estiver em plenas condições