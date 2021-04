Luiz Otávio elogia Messias e grupo do Ceará para maratona de jogos

O zagueiro Luiz Otávio tem formado uma nova dupla de zaga no Ceará ao lado de Messias, recém contratado, vindo do América/MG. Eles já atuaram juntos em 3 jogos pelo Vovô. E o capitão alvinegro elogiou o novo companheiro de defesa, que assumiu a titularidade no lugar de Tiago Pagnussat, que foi para o Japão.

"O Messias é grande zagueiro. Já tinha jogado contra ele. Ele chegou agora, vai nos ajudar e somar. Ele é muito viril e fizemos 3 bons jogos juntos. Estamos nos conhecendo e tudo é um processo".

Indagado se a parceria com Messias é a melhor do Ceará nos últimos anos, Luiz elogiou os outros defensores que já atuaram com ele no Vovô desde 2017.

"Estamos nos conhecendo e tudo é um processo. Tem muita coisa pra melhorar juntos. Fico feliz que está casando muito bem. Espero que a gente possa continuar evoluindo para continuar obtendo resultados e sucesso dentro de campo. Mas o Ceará sempre tem muitos bons zagueiros e vão passar mais. Todos que eu vive um processo, joguei foram de qualidade e me fizeram crescer, evoluir".

Maratona

Sobre a maratona de jogos que se avizinha no Ceará, Luiz Otávio está confiante, devido à preparação do clube. No sábado, o Vovô enfrenta o Sampaio Corrêa, às 16 horas no Castelão em jogo único pelas quartas de finais da Copa do Nordeste, e e no dia 21 estreia na Copa Sul-Americana diante do Jorge Wilstermann, também no Castelão.

“É um calendário atípico. Nos cabe nos adaptar e nos preparar. O Ceará tem se movimentado para isso, não só a diretoria, mas todo o departamento de futebol, na questão de usar todo o plantel. Graças a Deus o clube conseguiu montar um grupo forte, o que passa mais confiança para o professor Guto, para colocar em campo a cada jogo. O pessoal dos departamentos de fisiologia e preparação física tem trabalhado muito para entregar sempre o melhor para o Ceará”, finalizou.

