Luiz Otávio e Oliveira viajam e estão à disposição de Guto Ferreira contra Arsenal de Sarandí

O Ceará encerrou, na tarde desta segunda-feira (26), sua preparação para enfrentar o Arsenal de Sarandí, na terça, às 21h30, no Estádio Julio Humberto Grandona. Dos atletas que viajaram para Buenos Aires, na Argentina, apenas dois são dúvidas para a partida: o zagueiro Luiz Otávio e o volante Oliveira.

O xerife da zaga alvinegra, Luiz Otávio, foi substituído no intervalo do duelo entre Ceará e Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste. No entanto, após o jogo, Guto Ferreira garantiu que a substituição foi para administrar o desgaste físico devido à sequência de partidas do zagueiro.

Guto Ferreira Treinador do Ceará “Sempre que ele joga muitas partidas seguidas, ele tende na sequência a sentir um desgaste maior. E se você não tiver inteligência para administrar, você acaba tendo problemas. Então, a gente poupou porque ele disse que estava meio desconfortável. A tendência é que esteja inteiro para a próxima partida.”

O volante Oliveira, por sua vez, volta a estar à disposição de Guto Ferreira. O atleta está recuperado de um desconforto muscular na região do quadril. Oliveira desfalcou o Ceará nas últimas duas semanas, ficando de fora dos duelos contra Sampaio Corrêa/MA, Jorge Wilstermann e Vitória, respectivamente.

Arsenal de Sarandí e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Julio Humberto Grandona. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.