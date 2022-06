Luiz Otávio é liberado para Ceará x Atlético-MG; saiba situação médica de outros atletas

O Ceará divulgou um boletim médico do elenco nesta terça-feira (14) após a primeira atividade do técnico Marquinhos Santos no CT de Porangabuçu. A equipe entra em campo nesta quarta contra Atlético-MG, às 19h, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A de 2022.

O clube detalhou a situação de seis atletas. A notícia positiva para a torcida alvinegra é a liberação do zagueiro e capitão Luiz Otávio, que se recuperou de um desconforto muscular e treinou com restante do plantel, ficando à disposição. Em contrapartida, o goleiro Richard segue no DM.

Assim, a equipe deve utilizar o goleiro Vinícius Machado diante do Galo. Isso porque João Ricardo, titular da posição, está suspenso por acúmulo de cartões. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco também é desfalque por conta de um cartão vermelho na rodada passada, no empate com o Goiás.

Boletim médico do Ceará

Lima e Rodrigo Lindoso: em transição por conta de edemas na posterior da coxa. Léo Rafael e Dentinho: treinaram com o departamento de fisioterapia. Richard: se recupera de um estiramento no tendão do joelho direito. Luiz Otávio: treinou com o restante do elenco e ficou à disposição.