Luiz Otávio diz que ainda sonha com acesso: 'Se tem 7%, ainda tem chance e não pode jogar a toalha'

A cada rodada que passa o Ceará se encontra mais distante do G-4 da Série B e do sonho de retornar à elite do futebol nacional ainda no ano de 2023. Hoje, as chances de acesso do Vozão estão em menos de 8%, de acordo com o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ciente da dificuldade, já que o clube precisa de uma campanha de campeão para conseguir o acesso nas 14 rodadas que faltam, o zagueiro e ídolo Luiz Otávio afirmou que o elenco alvinegro deve esquecer as estatísticas e buscar o objetivo pensando em um jogo por vez.

“A situação é difícil, não sei se algum time realmente já alcançou esse feito, mas se alguém já alcançou ou ainda não alcançou, nós podemos ser o primeiro. A gente vai ter que ir jogo a jogo, não adianta ficar olhando pra probabilidades, possibilidades, quantos jogos vamos ter que ganhar, isso não importa. A Gente tem que pegar e ir jogo a jogo, tem que buscar vencer as partidas que a gente precisa vencer e esquecer os outros adversários. É focar sempre no próximo, melhorar o que já está dando certo e corrigir o que está dando errado”, ressaltou.

Legenda: Luiz Otávio é o capitão do Ceará Foto: Israel Simonton / Ceará SC

“Não podemos focar nessa questão de probabilidade. Se tem 7%, ainda tem chance e a gente não pode jogar a toalha. Por isso que nós temos preferido trabalhar jogo a jogo. Vamos focar no Tombense, em fazer a nossa parte. Focar em ganhar o jogo e depois a gente vai ver o que a tabela vai nos reservar. O grupo tá bem focado, concentrado em fazer o melhor, em trabalhar. Sabemos que temos que corrigir muitas coisas pra gente melhorar, ser mais eficiente, mais competente em todos os setores, não só defensivo, mas ofensivo também, para que a gente possa voltar a vencer”, complementou.

O próximo jogo do Ceará será contra o Tombense. A equipe mineira está na zona de rebaixamento e não vence há seis jogos: são quatro derrotas e dois empates no período. Para tentar melhorar o desempenho e buscar a permanência na Série B, o time trocou inclusive o comando técnico, com a saída de João Burse e a chegada de Moacir Júnior.

Segundo Luiz Otávio, a mudança é mais uma pitada para aumentar a dificuldade do jogo que se trata de uma final para o elenco alvinegro.

“Toda partida é difícil. Como te falei, jogar uma final nunca é fácil, é sempre complicado. A gente tem que se preparar bastante para encarar esse desafio, ainda mais sendo fora de casa também. Então, vai ser um jogo muito difícil. A gente espera um adversário bem fechado, com certeza jogando por uma bola também. Mas se eles não vierem dessa forma, o mais importante é como nós, Ceará, vamos jogar. A gente tem que colocar o nosso melhor futebol em prática, ser eficiente e competente para voltar de lá com um resultado positivo”, disse.

