Luiz Otávio destaca que o Ceará deve encarar a reta final do Brasileirão como uma 'Copa do Mundo'

Um dos líderes do elenco alvinegro, o zagueiro Luiz Otávio foi quem conversou com a imprensa nesta sexta-feira (14), no CT de Porangabuçu. O capitão do Ceará destacou a decisão contra o Cuiabá, a mudança de esquema com Lucho e o psicológico dos jogadores na reta final do Brasileirão.

Na próxima rodada, o Vozão encara um concorrente direito na luta contra o rebaixamento. Luiz Otávio destacou a semana de treinos para o primeiro jogo que classificou ser de "copa do mundo" para a equipe.

Luiz Otávio zagueiro do Ceará "E eu não digo só que é um jogo de 'seis pontos', eu tenho falado que é dos 45 pontos, para dar mais ênfase da importância desse jogo. Desde a partida contra o Atlético-MG, o Lucho foi bem claro na questão de trabalhar o nosso mental, nosso psicológico para a gente está bem concentrado durante os treinamentos, para buscar dar o nosso melhor, estar mais atento possível para assimilar as informações que são passadas", assegura o zagueiro.

Sobre o momento complicado na competição, com cinco jogos sem vitória, Luiz analisou que o grupo de jogadores precisa aprender a lidar com vaias e aplausos. O próximo desafio, contra o Peixe Dourado, será na Arena Castelão e os atletas sabem da pressão no entorno.

"Vai ser um jogo que a gente vai ter que ser muito inteligente, independente da forma que o Cuiabá venha é a nossa atitude. Aquilo que a gente tem trabalho, a forma que o Lucho quer que a gente jogue e tentar ser, não só efetivo, mas eficiente também, em todos os setores", acredita o capitão alvinegro.

ESQUEMA COM TRÊS ZAGUEIROS

Desde o confronto diante do Goiás, pela 30ª rodada, o treinador argentino passou a dotar o esquema com três zagueiros. Titular nos últimos três jogos, Luiz Otávio revela o motivo da mudança feita por Lucho.

Luiz Otávio zagueiro do Ceará "A gente acabou sofrendo alguns gols de bolas lançadas no segundo pau. Aí, a opção do Lucho por usar três zagueiros para neutralizar essas jogadas dos adversários. Graças a Deus, nesses últimos jogos, a gente tem conseguido ser bem eficiente, tanto que a gente não levou gols com a equipe bem qualificada que é a do Atlético-MG. E a gente espera ter esse mesmo sucesso, mesma eficácia, diante do Cuiabá, porque para sair vitorioso a primeira parte é não levar gol", avaliou o defensor.

Ceará e Cuiabá se enfrentam às 16h, do próximo domingo (16), na Arena Castelão. O próximo compromisso do Vozão é uma decisão contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento.

ASSISTA A COLETIVA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil