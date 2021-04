Luiz Otávio completa 200 jogos com a camisa do Ceará

Na galeria de ídolos alvinegros recentes, o zagueiro Luiz Otávio atingiu uma marca importante pelo Ceará: completou 200 jogos. O feito foi alcançado na vitória contra o CSA, nesta quarta-feira (31), no Castelão, pela Copa do Nordeste.

"Fico muito feliz em comemorar mais esta marca com a camisa do Vozão. Tenho carinho e respeito enormes pela instituição e pela nossa torcida, que é maravilhosa e sempre me tratou bem. Espero continuar dando alegrias a todos que me deram a oportunidade aqui e vou trabalhar ainda mais para honrar o clube", afirmou.

No clube desde 2017, o xerife e capitão do time vem conquistando números expressivos. Na temporada passada foram 54 partidas e dois gols marcados, o que coloca o jogador no top 5 de atletas que mais vestiram a camisa do Ceará em Campeonatos Brasileiros, com 89 confrontos.

Na atual campanha, o camisa 13 realizou quatro jogos, todos como titular e atuando a partida inteira. No 5ª ano pelo Vovô, o defensor é o jogador com mais tempo de clube do atual elenco.