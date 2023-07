Luiz Otávio compara campanhas e afirma: ‘defendo Ceará como se defendesse a minha família’

Experiente quando o assunto é fazer história no Ceará, o zagueiro Luiz Otávio foi quem cedeu entrevista nesta quinta-feira (27), no CT de Porangabuçu. O capitão da equipe destacou a sequência do time e o adversário no returno da série B.

Em sua sétima temporada pelo Alvinegro, Luiz Otávio entende de compromisso com os objetivos do clube. O defensor já destacou da nova filosofia que existe no atual elenco e ressalta como está sendo a receptividade dos novos jogadores na capital cearense.

“Todo mundo que chega, a gente tenta fazer com que eles se sintam em casa de uma forma que eles entendam que, se você tem compromisso com sua família, você vai ter com o Ceará também. Se você não tem com sua família, não vai ter com o Ceará. Lembrando que ninguém controla atitude de ninguém, eu posso falar o que deve ser feito, eu não posso é obrigar a pessoa a fazer. É dessa forma que a gente vai receber eles”, descreve Luiz.

CAMPANHAS DE 2017 E 2023

Por ter participado da campanha do acesso de 2017 para a Série A, Luiz Otávio comparou as campanhas no primeiro turno do Vozão. O defensor fez um paralelo com a recuperação que o time reta que fazer na atual temporada.

“Muito tem se repetido essa questão de recuperação. No segundo turno não tem ninguém garantido, não tem ninguém com acesso já na mão. Lógico que quem tá em primeiro lugar, que está no G4 tem uma probabilidade, por conta da matemática, maior. Se for analisar em 2017, quando eu estava aqui no acesso, a gente terminou [o primeiro turno] com 31 pontos, na 3ª colocação. Enquanto o Paraná terminou [o primeiro turno daquele ano] com 28 pontos, se eu não me engano em 9º, e acabou subindo em 4°”, comparou o defensor.

A melhora da equipe na competição passa, necessariamente, por uma melhora na campanha dentro de casa. De acordo com o capitão alvinegro, o Ceará sempre foi forte com o apoio do seu torcedor. Diante do Ituano, o time de Guto Ferreira terá mais uma oportunidade de provar isso.

“A gente sabe que é um jogo difícil, contra o Ituano queremos voltar a vencer. Temos que usar o fator casa, que é um fator que a gente tem melhorado. A gente tem duas vitórias e isso aí vai trazer o torcedor para mais perto, vai nos dar mais força e também vai deixar que as pessoas continuem rotulando ‘vamos aproveitar o momento do Ceará, que a torcida vai pesar’, o que os adversários estão falando”, aponta o camisa 13.

ADVERSÁRIO NA SÉRIE B

O próximo compromisso do Ceará é contra o Galo de Itu, que vem numa sequência de quatro jogos sem vitória. O adversário não balança as redes há três partidas e tem um dos piores ataques da competição com apenas 17 gols marcados. Apesar disso, o zagueiro prega cautela no Vozão.

“Todo jogo na Série B é difícil, a gente tem que analisar o adversário que vamos enfrentar, sabendo os pontos fracos para sabermos explorar e os pontos fortes que eles têm para que tenhamos cuidado. Independente de momento, temos que viver o jogo, porque eles podem vir aqui, se a gente deixar, e nos surpreender”, ressalta Luiz Otávio.

ÍDOLO ALVINEGRO?

Questionado sobre sua relevância na história do Alvinegro de Porangabuçu, o zagueiro foi categórico na resposta. O atleta voltou a destacar a determinação ao vestir a camisa do Ceará.

“Eu não costumo fazer essa análise. Eu sou um cara que até falei outro dia numa reunião que a gente teve interna, o porquê eu sou o capitão do time. Isso aí não foi me dado, foi conquistado com muito suor, muito trabalho, com muita determinação. Posso ter errado várias vezes, falhado, mas eu nunca vesti essa camisa sem orgulho, sem dar vontade, sem determinação, porque eu defendo o Ceará como se defendesse a minha família”, anota o jogador.

O Ceará encerra nesta quinta-feira a preparação para enfrentar o Ituano. O confronto com o Galo de Itu está marcado para às 19h, de sexta-feira (29), na Arena Castelão. A partida marca o início do returno para as duas equipes.