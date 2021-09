Luiz Otávio comenta disposição de Tiago Nunes no Ceará: "vem com muita fome de trabalhar"

O zagueiro Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (2) e comentou as primeiras impressões sobre o trabalho do técnico Tiago Nunes. O capitão alvinegro destacou a "fome de trabalhar, de tirar o melhor da gente" como uma das virtudes do novo comandante.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará "Tiago veio para somar conosco. Aproveitou a oportunidade e com certeza, não diferente de mim ou de qualquer outro jogador que chegou no Ceará, a intenção dele é fazer história. Levar o clube onde ainda não chegou, conquistar coisas que ainda não conquistou. Ele vem com muita fome, fome de trabalhar, de tirar o melhor da gente."

Assista à coletiva na íntegra

Luiz Otávio pontuou ainda como "positivo" o tempo de duas semanas para assimilar as ideias de Tiago Nunes. O Ceará volta a campo apenas no dia 12 de setembro (domingo) contra o Grêmio, às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Francamente, principalmente pela troca de treinador, para mim é positivo. Teremos tempo para entender melhor o trabalho do professor Tiago, o método de trabalho, a forma, tudo o que ele vai querer nos passar, tudo que vai agregar, para isso precisa de tempo. E no futebol, às vezes, não temos tempo. Então, vamos ter essas duas semanas para assimiliar o mais rápido possível para colocar tudo em prática ou boa parte daquilo que ele passar. Só que temos que buscar fazer o nosso melhor, cada vez entender mais rápido, o método de trabalhar do Tiago Nunes, também."