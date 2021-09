Luiz Otávio comenta decisão da CBF de adiar Bahia x Ceará: "em alguns fatores é prejudicial"

Titular absoluto da defesa do Ceará nos últimos sete jogos, após recuperar-se de lesão e voltar a ficar à disposição da comissão técnica, o zagueiro Luiz Otávio comemorou a sequência de partidas na Série A do Campeonato Brasileiro e também se manifestou sobre a decisão de adiamento da partida entre Ceará e Bahia.

"Essa questão fora de campo estamos deixando para que os outros resolvam. Lógico que queríamos estar dentro de campo no sábado (contra o Bahia), mas, infelizmente, não será possível. Temos um jogo marcado para quarta-feira (6) e temos que nos preparar para isso. Querendo ou não, independente do adversário, nós devemos estar preparados para o adversário que iremos enfrentar. Lógico que em alguns fatores é prejudicial, mas a gente já está sabendo e não vai caber a nós mudar nada. O mais importante é continuar treinando forte, fazendo o nosso melhor, para desempenhar o nosso melhor também."

Sobre o atual momento no clube, o atleta comentou que tem buscado evoluir para continuar contribuindo com o Ceará nos jogos.

Luiz Otávio Zagueiro do Ceará "Estou feliz por estar podendo ajudar com todas as vezes que eu vou aos gramados. Tenho buscado trabalhar, melhorar a cada dia mais, para apresentar e entregar o meu melhor dentro de campo pelo Ceará."

Assista à coletiva na íntegra

Dono da 6ª melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro, com 21 gols sofridos em 21 partidas, o Ceará figura entre as melhores defesas da competição desde o início. Para o zagueiro Luiz Otávio, a consistência defensiva é fruto da competição interna entre os jogadores e do trabalho.

"Isso é devido a competição (entre os jogadores) e ao trabalho que cada um mostra no dia a dia. Sabe que se você relaxar, vai ficar para trás. E é assim, hoje, no grupo, em qualquer uma das posições. A disputa é muito sadia, todo mundo quer jogar, entregar e dar o melhor dentro de campo, mas às vezes não tem como. Só pode escalar onze e o professor escolhe aquele que ele acha que é o melhor que tem pro jogo. Tem sido assim. E temos conseguidos manter uma consistência defensiva."