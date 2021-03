Luiz Otávio comemora ano com Guto Ferreira e ressalta preparação para Clássico-Rei

O Ceará segue se preparando para enfrentar o Fortaleza no sábado (20), às 16h, pela Copa do Nordeste. O confronto marca o primeiro Clássico-Rei da temporada e é claro que o único resultado que interessa ao Alvinegro e ao o zagueiro Luiz Otávio é a vitória.

‘A gente sabe que mexe muito com a gente o clássico e com o torcedor também, ninguém quer perder, nosso foco está total nessa partida, essa semana a gente começou forte para ter um melhor desempenho e também a vitória. E o mais importante é fazer um bom jogo e sair vitorioso.’

No clube desde 2017, o zagueiro e capitão do time vem atingindo números ainda mais expressivos. Na temporada 2020, foram 54 partidas e dois gols, o que coloca Luiz Otávio no top 5 de atletas que mais vestiram a camisa do Ceará em Campeonatos Brasileiros, com 89 confrontos.

Assista à entrevista de Luiz Otávio

"Eu fui conquistando meu espaço e isso foi mais visível também, e agora eu tenho a responsabilidade dividida com todos pra gente conquistar os nossos objetivos dentro das competições".

Legenda: Zagueiro Luiz Otávio se prepara para mais um Clássico-Rei Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

Elogios à Guto Ferreira

Amanhã (18) o treinador Guto Ferreira completa um ano como técnico do Ceará e o comandante já fez história no clube. Bicampeonato invicto da Copa do Nordeste, melhor campanha na história da Série A por pontos corridos e classificação para a Sul-Americana. E para o zagueiro Luis Otavio afirma que o Guto ainda pode contribuir muito mais

"O Guto vai contribuir e continuar contribuindo muito, não só pra mim, mas para cada jogador aqui que tem chegado, os meninos que tem subido da base, ele tem conversado bastante, ele cobra bastante essa questão de evolução nossa e o que consigo destacar no professor é a parte que ele lida com cada situação, a forma como ele é extrovertido".

Na temporada de 2020, o Vovô conquistou vaga na Sul-Americana e é a primeira que o zagueiro vai ter a oportunidade jogar em uma competição internacional.

"Eu fico feliz, eu tinha um sonho de ganhar a Copa do Nordeste e ano passado conseguimos, devido ao empenho de todos vamos participar de uma competição internacional e dar uma visibilidade não só pro jogador, mas também pro clube, com méritos e que a gente possa fazer um bom campeonato e levar o nome do Ceará ainda mais longe".

O Ceará entra em campo sábado (20) para enfrentar o Fortaleza, partida válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste.na Arena Castelão, às 16 horas. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.