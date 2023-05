Luiz Otávio com a taça do Nordestão é o símbolo da resiliência alvinegra

O título do Nordeste do Ceará tem a marca da superação. De uma equipe que iniciou a temporada desacreditada e conquistou um titulo regional, superando adversários tradicionais, entre eles o favorito Fortaleza na semifinal e o Sport na grande decisão. E o capitão Luiz Otávio simboliza essa superação, essa resiliência alvinegra, não só por sua liderança em campo e fora dele, mas por tudo que o zagueiro de 34 anos representa: ele é um autêntico torcedor do Ceará em campo.

No Vozão desde 2017, Luiz tem mais de 200 jogos com a camisa alvinegra e conquistou seu 2º título regional: 2020/2023, único do atual elenco a conseguir o feito. São 280 jogos, com 11 gols, e 4 títulos: além dos 2 regionais citados, Luiz também bi-campeão Cearense 2017/2018.

Na atual temporada, Luiz foi um dos poucos remanescentes após o rebaixamento e uma liderança natural. Mas uma lesão no joelho no segundo jogo de 2023, o deixou fora dos gramados por um bom tempo, mas ele continuou com sua importância.

Um dos jogos marcantes este ano foi o da classificação do Ceará para final da Copa do Nordeste ao vencer o Fortaleza por 3 a 2 no último dia 29. Ele atuou por 90 minutos - apenas o 2º jogo no ano com esta minutagem - e repetiu a dose na decisão do último sábado, mostrando sua importância nos momentos mais decisivos.

E na decisão contra o Sport, Luiz foi gigante no jogo de ida no Castelão com sua segurança defensiva e na volta, na Ilha, segurou a pressão junto com seus obstinados companheiros.

Idolo em três atos

Além de tudo que Luiz representa em campo, três atitudes fora dele o tornaram mais ídolo ainda da torcida do Ceará.

A primeira, um das mais tristes, foi após o lamentável tumulto na Série A de 2022 em jogo contra o Cuiabá no Castelão, que era decisivo contra o rebaixamento. Após o empate em 1 a 1, começou um tumulto no setor superior, com cadeiras arremessadas, e a torcida que estava no setor inferior invadiu o campo para se proteger. Os jogadores ainda estavam no gramado e Luiz chorou ao presenciar a cena. Com torcedores ao redor e abraçado por um deles, Luiz foi às lágrimas. Um sentimento genuíno por tudo que estava acontecendo, pela situação dramática do Ceará na Série A do Brasileiro.

Legenda: Luiz Otávio foi às lágrimas após o abraço Foto: João Moura

O torcedor Raul Victor, que abraçou o capitão, descreveu o momento.

“A única coisa que veio na mente foi abraçar ele. Na mesma hora ele se emocionou. Daí eu saí de perto porque muita gente veio para perto e eu fiquei com medo. Não sabia o que podia acontecer, né. Não tem o que culpar o Luiz Otávio. Ele quem dá energia para os outros, basta ver os bastidores do clube. Só quem consegue trazer aquela energia é ele”, disse o torcedor.

O outro momento foi em uma coletiva de apresentação do elenco para 2023, em janeiro de 2023, deixando claro que quis permanecer no Ceará após o rebaixamento para a Série B, mesmo tendo recebido outras propostas. Um capitão como ele não poderia deixar o clube após uma queda.

"“Eu escolhi ficar aqui. Assim como quem está aqui não só porque foi escolhido, mas escolheu ficar. Tive consultas, mas em momento nenhum eu quis ouvir. Não tinha nem como deixar o Ceará na situação em que a gente se encontrava. Em momento nenhum pensei em deixar. Vim para o Ceará para construir uma história. Tenho uma missão com essa camisa", disse.

A outra situação marcante vivida por Luiz Otávio foi a emoção dele ao cantar o hino do Ceará após vitória no Clássico-Rei no dia 5 de março. O momento foi registrado pelo torcedor Leonardo de Araújo.

Após vitória no Clássico-Rei, Luiz Otávio se emociona com torcida e canta hino do Ceará. ✨🏁



🎥: Leonardo de Araújo pic.twitter.com/fQMHHbAqoE — Jogada (@diariojogada) March 6, 2023

Próxima meta

Após o título regional, o Luiz Otávio terá a chance de repetir mais um feito do passado: o acesso para a Série A do Brasileiro. Seria a consagração do capitão, e de um grupo de jogadores que acreditou na reconstrução alvinegra.