Luiz Otávio cobra time em coletiva: ‘se tá em um lugar que não respeita, não era nem pra tá aqui'

O Ceará realizou na tarde desta quarta-feira (11) uma entrevista coletiva com Luiz Otávio, que falou sobre o momento do time e cobrou respeito com o clube por parte dos atletas, além de comentar sobre possível renovação com o clube para as próximas temporadas.

O zagueiro reforçou o discurso de que a mentalidade atual do grupo é em ‘terminar o campeonato da forma mais digna possível’, citando inclusive a última partida, na derrota para o CRB por 2 a 0. Luiz não atuou, mas avaliou a partida como "desastrosa".

Luiz Otávio disse o zagueiro. Até eu assistindo de casa achei desastroso, eu tenho a mesma visão dos torcedores e os jogadores têm essa mesma visão, ninguém pensa diferente

Questionado sobre a postura do grupo atual do Ceará, o capitão foi firme em dizer como deverá ser a conduta do time.

Luiz Otávio falou. Saber onde está, ser homem, ter caráter. Se você tá em lugar que não respeita, não é nem pra tá aqui. Quem achar que não deu, que ‘deu pra mim a gente não vai conseguir nossos objetivos’, vai para casa, pede férias, o presidente vai liberar na hora e o Mancini não vai nem fazer questão. Ele vai querer contar com os jogadores que queiram vestir a camisa e eu penso que todo o grupo pensa dessa maneira, quem não tá junto com a gente, tá atrapalhando

Vagner Mancini

O zagueiro falou sobre os bastidores, revelando uma das primeiras conversas de Vagner Mancini com o elenco do Ceará e disse que ‘todos aprovam o trabalho do Mancini’ e que o descontentamento por não jogar ‘é normal no futebol.’.

Luiz Otávio disse o zagueiro. Já passaram vários treinadores aqui e infelizmente o grupo não conseguiu entregar aquilo que era esperado. Primeira coisa que o Mancini pegou e reuniu com a gente foi ‘vocês estão nessa situação, vocês se colocaram nela, mas vocês podem sair dela, o grupo tá inchado, não vou conseguir utilizar todos da maneira que eu queria’ . Em momento nenhum, jogador falou que ficaria descontente ou não compraria a ideia do Mancini. Agora se o jogador fica descontente porque não jogou, é normal

Legenda: Vagner Mancini no comando do Ceará Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Renovação

Luiz Otávio ainda falou sobre as possibilidades de renovação com o Ceará:

Luiz Otávio afirmou Não consigo te dizer se o Luiz Otávio continua, tem que ser conversado ao final da temporada e deixo muito com o meu empresário. O desejo é continuar fazendo história no Ceará

Confira a coletiva completa: