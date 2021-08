Luiz Otávio celebra retorno, elogia zagueiro Lacerda e nega existir 'cadeira cativa' no Ceará

O zagueiro Luiz Otávio retornou aos gramados no último domingo (8), no empate sem gols contra o Atlético-GO, após mais de dois meses se recuperando de lesão. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (10), o defensor destacou o trabalho durante o período afastado e celebrou o retorno.

“Estou muito feliz com meu retorno, por conseguir ajudar o Ceará dentro de campo. Foi um período de muita dificuldade, afinal, ninguém quer ficar de fora. Nenhum jogador quer estar machucado. Desde quando cheguei aqui, tirando 2019, que eu tive uma lesão complicada, foram os dois únicos períodos que eu fiquei tanto tempo fora. Continuei trabalhando bastante, consegui me recuperar e estou feliz demais em voltar a jogar.”

Homem de confiança do técnico Guto Ferreira e ídolo da torcida, Luiz Otávio garante que não há 'cadeira cativa' no Ceará. Questionado sobre a disputa de posição com Gabriel Lacerda, o zagueiro garantiu que a decisão é do treinador e elogiou o companheiro de posição.

“Enxergo de forma bem natural. A disputa não é só entre mim (Luiz Otávio) e Lacerda. Todos os zagueiros que temos no plantel têm condições de estarem atuando. Vai do treinador escolher quem vai atuar naquele determinado momento. Não tem cadeira cativa para ninguém. Em nenhuma das posições. O importante é quando entrar, dar o seu melhor pelo Ceará. Fico muito feliz pelo momento do Lacerda, é um menino que trabalha muito e que tem evoluído.”

Acompanhe à coletiva na íntegra