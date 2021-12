Luiz Otávio avalia temporada do Ceará e projeta jogo com Palmeiras: “fazer o nosso melhor”

O Ceará chega na última rodada da Série A de 2021 com chances de pré-Libertadores. Para isso, precisa vencer o Palmeiras na quinta-feira (9), às 21h30, na Arena Barueri, e torcer por combinação de resultados. O zagueiro Luiz Otávio ressaltou que o grupo está focado no objetivo.

“A gente espera fazer uma grande partida, depende muito de nós, não tem como focar nos outros times, no que eles precisam, a gente tem que focar no que nos necessitamos, temos de fazer o nosso melhor jogo, buscar a vitória. Se fizermos a nossa parte e as coisas cooperarem, vamos ficar muito felizes, mas não depende só de nós. É acreditar até o fim”, afirmou.

Leia mais Jogada Ceará precisa vencer Palmeiras e torcer por dois resultados para ir à Libertadores; veja chances

Até o momento no Brasileirão, o Vovô se garantiu na Sul-Americana pelo 2º ano seguido. Luiz Otávio avaliou a temporada como positiva, com a equipe sendo competitiva e brigando por classificação nos torneios que participou, como Copa do Nordeste .

“O clube montou um elenco forte e que brigou em todas as competições. No Estadual, joguei apenas um jogo. Todo mundo sempre pôde dar o melhor, não só o nosso grupo, mas os Aspirantes. Foi uma temporada positiva, conseguimos a classificação para Sul-Americana mais uma vez, você disputa e pode retornar. E ainda briga por algo inédito (Libertadores)", ressaltou.

Aos 33 anos, Luiz Otávio renovou o contrato com o Ceará até o fim de 2023. O atleta chegou em Porangabuçu na temporada 2017 e desde então se consolidou como ídolo recente do clube.

Assista coletiva com Luiz Otávio