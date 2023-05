Luiz Otávio avalia elenco do Ceará e compara com 2022: ‘menos vaidade, mais humildade’

O zagueiro e capitão do Ceará, Luiz Otávio, participou nesta sexta-feira (5) do Globo Esporte CE, após conquistar o título da Copa do Nordeste 2023 sobre o Sport, na última quarta-feira (3), em Recife. O jogador de 34 anos, considerado um dos principais nomes da história do Vovô, comparou o atual elenco alvinegro com o da temporada passada.

“Esse ano a gente tem um grupo com mais fome, mais desejo. Não que o outro não tivesse fome, desejo, já estivesse de barriga cheia. Mas eu vejo dentro de campo e fora dele um grupo com menos vaidade e mais fome, mais humildade. Acho que isso foi determinante para a gente conquistar o título”, disse o zagueiro.

“O torcedor merecia demais (o título), todo o grupo, na verdade, desde o início da competição. Ficamos mais leves também, porque quando você conquista um título, isso te deixa mais leve, mais tranquilo para fazer o teu trabalho”, destacou Luiz Otávio. O Ceará tem como principal alvo na temporada 2023 o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

No Ceará desde a temporada 2017, Luiz Otávio conquistou o seu segundo título de Copa do Nordeste com a camisa alvinegra (2020 e 2023). Além disso, ele luta agora para conquistar o seu segundo acesso à Série A pelo Vovô. Ele foi titular na campanha do retorno da equipe à elite do futebol brasileiro, na edição de 2017 da Série B.