Luiz Henrique fala sobre confiança de jogadores do Fortaleza em Vojvoda: "a gente abraçou ele"

Para um time de futebol dar certo, é preciso que haja confiança do treinador nos jogadores e também dos atletas no técnico. Mesmo em menos de um mês, o argentino Juan Pablo Vojvoda parece ter conseguido um impacto positivo no Fortaleza. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3), o meia Luiz Henrique falou sobre a confiança que os atletas possuem no comandante.

Nós pudemos nos adaptar o mais rápido possível, não só eu, mas todos os jogadores de todas as posições. O nosso treinador pede muita intensidade, mobilidade e infiltração, que ele costuma dizer que é o futebol de hoje. E dá oportunidades para todo mundo. A gente abraçou ele. Ele dá confiança para todo mundo, independente do jogador, e estamos conseguindo fazer o que ele pede", disse o camisa 8.

Titular no Clássico-Rei da última quarta-feira (2), que terminou empatado, Luiz Henrique falou sobre as variações táticas e os diversos papeis que tem desempenhado com o técnico argentino.

"Eu estou disposto a ajudar a equipe, o treinador e o Fortaleza. Sempre com confiança e alegria. E onde o professor escolher para eu jogar, seja de volante, meia, ala, lateral-esquerdo, vou estar sempre disponível. Pude me adaptar muito rápido (nas novas funções), o professor me passou confiança e fui feliz. Eu gostei e o professor gostou (da atuação). Quinta-feira tem mais 90 minutos e vamos em busca da classificação", destacou

Mas antes do confronto de volta pela Copa do Brasil, o Fortaleza entra em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (6), o Tricolor encara o Internacional, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 2ª rodada da competição.