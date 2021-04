Luiz Henrique espera classificação antecipada do Fortaleza diante do Bahia

O Tricolor do Pici segue se preparando para enfrentar o Bahia pela Copa do Nordeste. Caso o Fortaleza vença o duelo pode garantir a classificação antecipada para a próxima fase da competição. O meia Luiz Henrique lembra da derrota contra o Santa Cruz e comenta que o grupo está se preparando forte para o jogo de sábado.

‘O duelo passado já foi, não vai acontecer mais e a gente está trabalhando duro essa semana para chegar no sábado e fazer um excelente jogo e se Deus quiser sair com a vitória, com a classificação antecipada e manter a liderança do Grupo B.’ afirmou ele..

Na temporada 2020, o meia só entrou em campo em 9 jogos pelo o Leão. Com a chegada de Enderson Moreira ele teve mais oportunidade para se destacar e até ajudar o clube na reta final do Brasileirão.

‘Ano passado eu fui pouco aproveitado, mas já foi. Eu não penso mais nisso e graças a Deus o professor Enderson chegou e me deu oportunidade e eu pude aproveitar da melhor forma possível e é continuar focado e trabalhando firme para continuar jogando bem e ganhando os jogos’ comenta Luiz.

Parceria

Luiz Henrique encontrou um parceiro de peso no Fortaleza. O atacante David já fez quatro gols importantes com assistências do meia, um deles foi na primeira fase da Copa Do Brasil contra o Caxias. Luiz Henrique comenta sobre a parceria e afirma que ainda vai dar muito certo.

‘Eu pude dar quatro assistências pro David e ele pode aproveitar as quatros e ajudar o Fortaleza a sair com a vitória, como foi contra o Caxias pela Copa do Brasil e é continuar que essa dupla vai dar muito certo’

Para o próximo duelo com o Bahia o meia aponta que é importante vencer para no final quem sabe sonhar com outro título da competição.

‘Se Deus quiser vamos fazer uma excelente partida, vamos sair com a vitória, vamos ganhar a Copa do Nordeste também, assim como ganhamos em 2019, 2020 não deu, mas esse ano vamos ganhar para coroar o nosso trabalho.’

O Fortaleza enfrenta o Bahia neste sábado (3) às 16 horas na Arena Castelão pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.