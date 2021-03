Luiz Henrique elogia novos companheiros e garante: “chegam para ajudar o Fortaleza”

A vitória diante do Sampaio Corrêa/MA por 2 a 0, no último sábado (6), marcou a estreia do volante Matheus Jussa e do atacante Robson – que marcou o segundo gol da equipe. O meio-campista Luiz Henrique, que retornou ao time titular de Enderson Moreira, elogiou os novos companheiros de grupo.

“Todos os jogadores que chegam a gente procura abraçar o mais rápido, porque é difícil chegar em um clube. Mas chegaram no início da temporada e nós vamos abraçar, dentro e fora de campo, por sabermos que chegam para nos ajudar e também ajudar ao Fortaleza, que é o mais importante. Todos os jogadores que chegaram são qualificados, teve a estreia do Robson, que estreou marcando gol, do Jussa, do Crispim, que estreou no jogo passado... restam o Éderson, o Daniel Guedes, e nós vamos abraçar da melhor maneira possível, porque é para ajudar a gente e o Fortaleza.”

Líder do Grupo B da Copa do Nordeste com seis pontos em 2 jogos, o Fortaleza vira a chave neste meio de semana e estreia no Campeonato Cearense 2021. A equipe Tricolor enfrentará o Atlético Cearense, no estádio Domingão, em Horizonte, às 15h, nesta quarta-feira (10). O meio-campista comentou o início de temporada do Leão e ressaltou a felicidade em estar jogando na sua posição de origem.

“Eu pude terminar a temporada 2020, que foi meio embolada, bem. Iniciei a temporada 2021 muito bem e também jogando. Estou jogando de meia, o que há muito tempo não jogava, mas o Enderson me colocou e eu pude ir bem. Agora é continuar com a mesma pegada nos treinamentos, nos jogos com as vitórias, para conquistarmos coisas grandes em 2021.”

Atual bicampeão Cearense, o Fortaleza estreia na competição nesta quarta-feira (10) contra o Atlético-CE, no estádio Domingão. A equipe tricolor enfrentará uma maratona de jogos ao longo do mês e o técnico Enderson Moreira pretende revezar atletas entre Copa do Nordeste e Estadual.