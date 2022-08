Luiz Adriano alfineta Palmeiras em publicação de rede social: 'Mundial eu tenho'

Luiz Adriano provocou o Palmeiras em postagem de uma rede social na noite desta segunda-feira (8). Em resposta ao vídeo de um pênalti perdido pelo jogador, publicado em um perfil sobre o Verdão, o atleta respondeu: "Mundial eu tenho."

Legenda: Luiz Adriano responde provocação em rede social. Foto: Reprodução

O pênalti perdido pelo atacante do Antalyaspor foi num jogo contra o Galatasaray. Logo após a publicação, Luiz Adriano postou uma foto com a taça do Mundial conquistado pelo Inter, no ano de 2006. Na época, o jogador tinha 19 anos e marcou um gol na semifinal da disputa, contra o Al-Ahly. Ele também participou da jogada do gol de Adriano Gabiru.

O atacante deixou o Verdão no início deste ano após atritos com a torcida. Entre 2019 e 2021, ele marcou 32 gols e disputou 106 partidas. O jogador foi peça importante na conquista da tríplice coroa de 2020 (Paulista, Copa do Brasil e Libertadores), e terminou a temporada como artilheiro.

