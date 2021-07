Luisa Stefani e Marcelo Melo perdem para sérvios Djokovic e Stojanovic na dupla mista do tênis

Luisa Stefani e Marcelo Melo, representantes do Brasil nas duplas mistas do tênis olímpico, perderam para os sérvios Novak Djokovic e Nina Stojanovic, nesta quarta-feira (28), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com o resultado, o Brasil está eliminado da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entanto, Luisa Stefani segue na capital japonesa. A brasileira, ao lado de Laura Pigossi, está nas semifinais das duplas femininas.

O jogo

Apesar de um início equilibrado, a dupla brasileira foi dominada pelos sérvios Novak Djokovic e Nina Stojanovic, que concluíram seus serviços com eficiência, além de quebrarem os saques dos adversários. O resultado foi um 6/3 na parcial.

O último set foi de muita entrega do número 1 do mundo. Djokovic gritava efuzivamente a cada serviço completado pela dupla sérvia. Os brasileiros, por sua vez, não tiveram forças para reagir, apesar de terem salvado um match point no último game.