Luis Zubeldía pede demissão e não é mais técnico do São Paulo; Crespo é o favorito para assumir

Luis Zubeldía não é mais treinador do São Paulo. Segundo o ge, o argentino pediu demissão do cargo e deixa o Tricolor depois de pouco mais de um ano de trabalho. A saída será anunciada nesta segunda-feira (16). Hernán Crespo, que já teve passagem pelo clube, tem negociação avançada para ser o novo comandante.

O técnico de 44 anos comunicou a sua decisão de deixar o comando do time após a derrota para o Vasco por 3 a 1, no Morumbis, na última quinta-feira (12). Inicialmente a diretoria convenceu Zubeldía de não deixar o clube, mas o treinador manteve a sua decisão por entender que não havia mais como melhorar a situação do time neste momento.

No comando do São Paulo, Zubeldía teve 85 jogos, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Neste período, o Tricolor chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de ficar em sexto no Brasileirão e ser semifinalista do Campeonato Paulista de 2025.