Luis Suárez é o novo reforço do River Plate, diz jornalista

O atacante uruguaio Luis Suárez deve ser o novo reforço do River Plate, da Argentina. A informação foi divulgada pelo jornalista Christian Martin, da ESPN, e ainda não foi confirmada pelo clube argentino.

Em caso de desfecho positivo, chega com status de principal contratação da América do Sul. Estrela da seleção do Uruguai, o centroavante de 35 anos fica livre no mercado no fim de junho, quando o contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, é encerrado - o time decidiu não renovar.

Revelado pelo Nacional-URU, o jogador tem como principal característica a finalização e tem passagens de destaque por gigantes europeus como Liverpool-ING, Barcelona-ESP e Ajax-HOL.

No mercado, o profissional também surgiu no radar de Besiktas-TUR e Fenerbahçe-TUR. Na temporada, o River briga pelo título do Campeonato Argentino e está nas oitavas da Libertadores.