Luis Suárez anuncia pré-acordo com Nacional, do Uruguai

O atacante uruguaio Luis Suárez firmou um pré-acordo para defender o Nacional-URU. Com 35 anos e de passagem marcante pela Europa, o atleta retorna ao país e ao clube que o revelou. O anúncio foi realizado pelo jogador, nesta terça-feira (26), através de um vídeo nas redes sociais.

"Chega uma hora que temos que decidir e acho que era inevitável não aceitar essa possibilidade de voltar ao Nacional. Temos um pré-acordo com o clube e nas próximas horas, acertaremos detalhes e esperamos que se chegue a um acordo que todos desejam”, declarou o centroavante.

O acordo será até o fim da temporada, com duração de três meses. Suárez deseja intensificar a preparação para a Copa do Mundo, em novembro, e deve atuar durante o Campeonato Uruguaio e a Copa Sul-Americana, com o time enfrentando o Atlético-GO durante as quartas de final.

O atacante encerrou vínculo com o Atlético de Madrid-ESP e está livre no mercado. No exterior, apresentou grande desempenho em clubes como Barcelona-ESP, Ajax-HOL e Liverpool-ING.

