Luís Fernando enaltece Treze-PB, mas afirma: “poderíamos ter saído com a vitória”

Na noite deste sábado (13), Fortaleza e Treze-PB empataram 1 a 1, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O comandante Luís Fernando Flores, que substituiu o suspenso Enderson Moreira, analisou com distinção os dois tempos de jogo, afirmando que a equipe tricolor fez uma 1ª etapa muito abaixo do esperado.

“Tivemos bastante dificuldade, principalmente no 1° tempo. A equipe do Treze-PB se postou bem, foi superior à nossa equipe e não conseguimos criar. Fizemos uma primeira etapa muito abaixo daquilo que esperávamos. Mas, os 45 minutos finais foram melhores e poderíamos até ter saído com a vitória.”

De olho no Caxias

O Fortaleza muda seu foco para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (17), a equipe tricolor visita o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias no Rio Grande do Sul. Para o comandante, para avançar de fase é necessário evoluir e produzir mais.

“Nós já temos em mente uma equipe e aquilo que vamos fazer. Nós sabemos como vamos jogar em Caxias e, com certeza, para avançarmos teremos que jogar muito mais do que jogamos hoje. A gente tem consciência disso. Temos que produzir mais, mas nem sempre as coisas acontecem. Podem ter certeza de que o Fortaleza vai muito forte para conseguir a classificação.”

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (17) contra o Caxias, pela 1ª fase da Copa do Brasil 2021. O duelo acontece no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, às 19h15. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.