Luis Enrique, novo técnico do PSG, desconversa sobre Neymar no clube 'uma nova era'

Horas após oficializar a saída de Christophe Galtier, a direção do Paris Saint-Germain anunciou a contratação do técnico Luis Enrique. O espanhol concedeu entrevista coletiva logo em seguida e prometeu dedicação para "formar um time", indicando mudanças no atual elenco do time francês, que é liderado por Kylian Mbappé e Neymar atualmente. O treinador ainda disse que não conversou com o atacante brasileiro.

"Não, não falei com ele. Falei com Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes, porque os vi aqui (no CT). Mas não falei com nenhum outro jogador do elenco. Vamos ter a chance de nos encontrar, eu adoraria dar esse tipo de informação (se Neymar faz parte de seu projeto), mas é uma questão interna. Vamos conversar com os jogadores. Eu não quero impor nada", disse o treinador espanhol.

Luis Enrique e Neymar estiveram juntos entre 2014 e 2017, no Barcelona. Nesta época, em 2014/2015, o jogador brasileiro fez o melhor ano de sua carreira. Juntos foram campeões da Champions League, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Neymar marcou 39 gols na temporada e foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo.

A imprensa francesa deduziu que Luis Enrique quer Neymar em sua equipe, porém, o treinador afirmou que a equipe ainda vai passar por transformações.

"Eu preciso tomar minhas próprias decisões, mas eu quero tomá-las com base em treinamento, em conversas pessoalmente. Então, vamos ver o que acontece. Claro, o PSG tem um elenco de primeiro nível. Haverá mudanças, é uma nova era. Como o presidente disse, tenho um estilo muito claro de jogo, e queremos nos manter firmes nesse estilo ofensivo, que agrada a torcida. Queremos que tenham prazer em assistir ao time jogar toda semana", disse.