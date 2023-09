Lugano sofre furto em jogo do São Paulo, mas suspeito é imobilizado pelo próprio ex-zagueiro

O ex-jogador Lugano sofreu uma tentativa de furto no lado de fora do Morumbi antes do jogo do São Paulo contra o Flamengo, na tarde deste domingo (24), pela final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentaram no Morumbi. O momento foi registrado em vídeo.

O ex-zagueiro notou que um homem havia tirado o celular do bolso dele. Em seguida, conseguiu alcançá-lo e detê-lo até a chegada da polícia militar. O 34º distrito policial, na Vila Sônia, investiga o caso.

Imagens do momento circulam nas redes sociais. É possível ver a hora em que o ex-zagueiro é reconhecido por torcedores. Em seguida, é cercado pelos fãs durante a festa da torcida. Então, um homem não identificado se aproxima e tira o telefone do bolso de Lugano.

Ao notar que foi furtado, Lugano consegue alcançar o suspeito e o segura pelos braços. A polícia é chamada e o homem é levado para dentro de um dos portões do estádio.