Lucrando R$ 3 milhões em produtos licenciados, Fortaleza quer colocar marca em eletrodomésticos

Se em campo o Fortaleza luta para manter a boa temporada que fez, fora dele, os dirigentes Tricolores querem aumentar ainda mais a receita do clube. E as formas de obter renda vão além das arquibancadas e patrocinadores. O clube desde 2017 passou a licenciar diversos produtos envolvendo sua marca. O ápice foi constatado no último balanço financeiro, que apontou uma arrecadação de quase R$ 3 milhões.

Buscando novas formas de marcas e produtos para licenciar, o Leão agora parte na busca de parceiro para estampar sua logo e cores em eletrodomésticos.

“Um setor que não existia em 2017, de licenciamento da marca, que hoje gera quase R$ 3 milhões por ano por explorar a marca do clube como um ativo. Hoje existe copo, boné, churrasqueira do Fortaleza. Esses itens não somos nós que produzimos. A operação é feita por um fornecedor e o Fortaleza empresta a marca dele para aquele fornecedor e recebe royalties”, diz Arthur Lídio, diretor administrativo do clube.

“O setor de licenciamento está fazendo negociações com empresas de eletrodomésticos, existe essa intenção de fechar um contrato. Já tem um contrato fechado? Não tem. Mas assim que a gente fechar um contrato nesse segmento a gente vai estar divulgando”, antecipou Lídio.

De acordo com o diretor administrativo, o setor de licenciamento trabalha tanto para captar fornecedores como para ajudar esses fornecedores a vender mais produtos, o que é positivo para as finanças do clube.

Legenda: Arthur Lídio, diretor administrativo do clube Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

NÚMEROS POSITIVOS

No último Relatório Administrativo e de Gestão Econômica, o clube mostrou o que foi alcançado no exercício de 2022. Um dos pontos de maior destaque no relatório foi o fato do Fortaleza ter conseguido zerar as suas dívidas trabalhistas em 2022.

“Essa meta foi difícil de ser batida. Quando a gente chegou em dezembro de 2017, a gente fez um diagnóstico e detectamos esse problema: o Fortaleza tem mais de sete milhões de passivo trabalhista. Vamos pensar a nível de diretoria como é que a gente pode derrubar esse valor. Não dá para derrubar o orçamento do clube, naquela época era coisa da casa de R$ 25 milhões”, explicou Arthur.

“Primeiro, o Departamento Administrativo evoluiu, treinando as equipes, orientando nas contratações, para que não gerasse mais passivo, estancar o valor para ele não crescer. A segunda missão, foi definido uma verba orçamentária para o Jurídico, ele tinha uma verba para ir derrubando aquele passivo”, detalha o diretor, explicando que o processo para zerar as dívidas trabalhistas aconteceu em duas principais etapas.

Legenda: O Fortaleza tem o Centro de Excelência, no Pici, como principal sede do clube Foto: JL Rosa / SVM

Arthur exemplifica como era feita a negociação por parte do Setor Jurídico: “Vamos supor que uma causa trabalhista fosse de R$ 300 mil. O Jurídico tinha uma verba de R$ 100 mil reais e ele chegava para a outra parte e dizia: ‘a sua causa eu sei que é de R$ 300 mil, mas você topa a gente encerrar a causa por R$ 100 mil?’. A cada causa trabalhista a gente não tinha o dinheiro todo para ir quitando, mas nesse exemplo eu tive um saving de R$ 200 mil.”

De acordo com o diretor administrativo, o clube esperava quitar todas as dívidas trabalhistas em 2021, o que não foi possível. Em 2022, o valor total das dívidas trabalhistas era de R$ 700 mil, o que o clube conseguiu zerar ao longo do ano.

“Existem dívidas cíveis também. Não são muitas, não é um valor como a gente tinha alto como passivo. Estamos levantando esses valores. Vai ser a mesma estratégia: o jurídico vai receber uma verba e aí a gente vai tentando fazer o saving daquele valor até partir para zerar esse valor”, explicou Lídio.

VENDAS DAS LOJAS OFICIAIS DO CLUBE

De acordo com o relatório divulgado, as vendas das lojas oficiais do Fortaleza cresceram 87% no exercício de 2022. “Agora a gente vendeu a operação de lojas. Antes a lucratividade entrava direto para a gente. Agora a gente tem um contrato que pelas análises que a gente fez é muito mais vantajoso”, explica Arthur, tratando sobre o negócio firmado com a Volt.

Legenda: Lojas Leão 2018 faturaram mais de R$ 30 milhões em 2022 segundo diretor do clube Foto: Maria Eduarda / Fortaleza EC

Arthur Lídio diretor administrativo do Fortaleza “A loja do Pici em 2017 vendia R$ 70/75 mil por mês e era uma luta para você comprar, tinha que ir no horário comercial. Era um faturamento muito inexplorado. E hoje as lojas é um faturamento de mais de R$ 30 milhões. Nós pegamos um negócio que era de varejo, que era praticamente zero, e transformamos em um negócio de R$ 30 milhões. Valorizamos e arrendamos, esse contrato com a com a Volt é um arrendamento por cinco anos.”

O diretor, porém, faz um alerta aos torcedores do clube: “Mesmo assim continue comprando os produtos nas lojas porque entram royalties, inclusive existem premiações para o Fortaleza dentro desse contrato com a Volt. Se Fortaleza for subindo o patamar de faturamento das lojas o valor de royalties aumenta.”

VENDA DE JOGADORES

O Fortaleza obteve, em 2022, um superávit de R$ 32,4 milhões, revertendo o saldo deficitário acumulado anteriormente. “Isso é resultado econômico que o Fortaleza conseguiu gerar, ser positivo, dentro das suas receitas e dentro dos seus gastos. Isso demonstra uma boa gestão, demonstra que o clube é prudente nas suas tomadas de decisão”, disse Lídio.

De acordo com Arthur, esse resultado financeiro está diretamente ligado a um aspecto: a venda de atletas por parte do Fortaleza. “Receita com atletas aumentou para quase R$ 20 milhões. Antes o Fortaleza era considerado um clube que pegava jogadores por empréstimo, não era um clube comprador em 2018. Sendo que a gente sabe que um clube só tem superávit com receita de atletas”, explica o diretor administrativo.

Legenda: Jogadores do Fortaleza na temporada 2023 Foto: Kid Júnior / SVM

Arthur Lídio diretor administrativo do Fortaleza “Então fomos criando um orçamento de compras de atletas. Eu tenho que ter uma cesta de compra de atletas e à medida que uma venda dessa saia, eu retroalimento esse valor de investimento. Hoje o Fortaleza é visto não como um clube que pega atletas por empréstimo, ele é visto como um clube comprador de atletas. O mercado reconhece o Fortaleza como um clube comprador. E isso vem muito também da credibilidade. Não só organização financeira, mas também credibilidade de mercado.”

O diretor administrativo ainda explica que essa credibilidade no mercado é reforçada pelos próprios jogadores do clube. “Os atletas se falam, a gente aplica pesquisa com os atletas. Na última vez que a gente aplicou, os atletas também são promotores, 90% dos nossos atletas recomendam o Fortaleza para vir um outro jogador, vir jogar no Fortaleza. Eles se comunicam, um liga para o outro.”

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.