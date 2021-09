Luciano diz que São Paulo 'não poderia ter tomado 3 gols do Fortaleza' e é criticado por Pedrinho

O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil para o Fortaleza. Após a derrota por 3 a 1 na Arena Castelão, nesta quarta-feira (15), o atacante Luciano criticou a atuação paulista, principalmente pelo placar mais elástico conquistado pela equipe cearense.

"Com todo respeito ao Fortaleza, a gente não pode vir aqui e tomar três gols deles. A gente é o São Paulo. É ver o que tem para melhorar porque é muita coisa", desabafou.

O São Paulo iniciou a temporada de 2021 vencendo o Campeonato Paulista sob comando do argentino Hernán Crespo. Depois acumulou sequência negativa de resultados no ano e, hoje, está a um ponto de distância da zona de rebaixamento na Série A do Brasileiro.

“É difícil eu chegar aqui e dar uma explicação porque ao meu ver o que a gente jogou aqui não é de time que quer ser campeão. É lamentável. Nós sabemos que podemos jogar mais e brigar mais pela camisa do São Paulo”, completou Luciano.

Críticas de Pedrinho

Além de vários torcedores que criticaram Luciano, o comentarista da SporTV, o ex-jogador Pedrinho, também discordou da postura do atacante são-paulino.

"A entrevista do Luciano já diz muito do que ainda é a nossa característica como futebol. 'Ah, o São Paulo, com todo respeito ao Fortaleza, não pode tomar três'. Pode! A gente não está falando nem de história, nem de tradição, nem de título, a gente está falando de bola. E bola, mesmo o Fortaleza tendo uma dificuldade recente no Campeonato Brasileiro, joga mais bola que o São Paulo. Não só mais que o São Paulo, mais que diversos outros clubes gigantescos do Brasil. Então não é só o São Paulo que pode tomar três do Fortaleza não, diversos outros clubes podem tomar três e até mais do Fortaleza. Por que o Fortaleza joga mais bola. E a gente está muito preso ainda em coisas históricas. Por isso que tem agressões, ne. Por que o torcedor acha que o São Paulo não pode perder".