Lucho lamenta derrota do Ceará para o Coritiba e foca em recuperação: 'continuar trabalhando'

Lucho González, técnico do Ceará, lamentou a derrota para o Coritiba, mas viu de forma positiva a postura do time em campo. A equipe foi vencida por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), no Couto Pereira, em Curitiba. Em entrevista coletiva, o argentino ressaltou alguns pontos do duelo válido pelo Brasileirão e

“Pela análise do jogo, merecia muito além do que essa derrota que levamos daqui. A postura do time, no começo, trabalhando a bola como a gente treinou, criando situações de gol, infelizmente, não foi no último terço tão claro como deveríamos. Tomamos um gol no momento em que estávamos dominando o jogo, onde a gente sabia que eles eram fortes nos cruzamentos. Mas é levantar a cabeça, continuar trabalhando”, disse o técnico.

O resultado deixou a equipe com apenas um ponto a mais que Cuiabá, primeiro da zona de rebaixamento. O Alvinegro é o 16º colocado e soma 31 pontos.

“As derrotas doem muito. Tem que gerir, saber que não há tempo para se lamentar. Sábado temos uma oportunidade, em nossa casa, de recuperar os três pontos. Tenho noção que estamos numa situação delicada, mas ainda falta muito pela frente. E levantar a cabeça dos jogadores toda a parte psicológica, para que não os afete. Ficou demonstrado no decorrer do jogo que dominamos, que merecíamos sair daqui com outro resultado. Mas, infelizmente, o futebol é assim. Quando você não converte não tem como levar pontos também”, avaliou Lucho.

O Ceará volta a campo no sábado (1) quando enfrenta o América-MG na Arena Castelão. O duelo será às 15h (de Brasília). O Vovô é um dos líderes em cartões na Série A. Diante do Coritiba, Richardson levou o terceiro amarelo e vai desfalcar a equipe no próximo jogo.

“São coisas que acontecem, que se trabalha. Muitas vezes esses cartões são mais por uma falta tática, só para cortar um contra-ataque rival. Hoje em dia, no futebol, muitos times fazem. Estamos mais preocupados em voltar com as vitórias, em saber que esse grupo merece estar mais acima da tabela e faremos tudo para que isso aconteça” concluiu.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

