Lucho González tem menos de 30% de aproveitamento no comando do Ceará; veja números

O Ceará conquistou apenas uma vitória desde que o técnico argentino Lucho González assumiu o comando do time. A derrota do último domingo (24) por 1 a 0 para o Atlético-GO confirmou mais uma vez o baixo desempenho da equipe sob o comando de Lucho. Em nove jogos disputados com o treinador à beira do gramado, o Alvinegro venceu apenas uma partida, empatou quatro vezes sendo derrotado em outras quatro oportunidades.

A única vitória do Ceará com Lucho González no comando aconteceu no dia 10 de setembro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o time superou o Santos na Arena Castelão pelo placar de 2 a 1, com gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto. Desde então a equipe não sabe o que é vencer no Brasileirão: foram quatro derrotas e três empates nas rodadas seguintes.

Contratado para a sua primeira experiência como técnico de futebol profissional, Lucho González, de 41 anos, tem um desempenho aquém do esperado pelos torcedores do Ceará: 25,9% de aproveitamento em nove rodadas. A equipe também apresenta um saldo de gols negativo sob o comando do argentino: são seis gols marcados contra dez gols sofridos neste período.

SITUAÇÃO DELICADA NA TABELA

O rendimento ruim é refletido na situação do time na tabela de classificação da Série A do Brasileirão. O Ceará ocupa atualmente a 16ª colocação, somando 34 pontos em 33 rodadas disputadas. Após a derrota para o Atlético-GO, o Alvinegro viu a distância para a zona de rebaixamento cair para apenas um ponto. Seus principais concorrentes hoje são o Coritiba (35 pontos), Atlético-GO (33) e Cuiabá (31).

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro o Ceará encara o Internacional, fora de casa. A partida acontece na próxima quarta-feira (26), às 21h45, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Diante do atual vice-líder da competição, Lucho González terá a missão de melhorar o desempenho do Ceará e lutar por uma vitória que seria de fundamental importância para a permanência do Alvinegro na elite do futebol brasileiro.