Lucho González muda esquema do Ceará e promove retorno de Vina e Jô contra Goiás; veja escalações

O técnico Lucho González definiu a escalação do Ceará para enfrentar o Goiás nesta quarta-feira (5) com retorno de Vina e Jô e mudança no esquema tático, optando por três zagueiros, escalando Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Lucas Ribeiro. A partida é válida pela 30ª rodada da Série A e será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h (horário de Brasília).

Na derrota para o América-MG, o treinador argentino havia optado por Guilherme Castilho, Erick e Zé Roberto no setor ofensivo. Hoje, apenas Castilho inicia no time titular.

Para a partida, o treinador também conta com o retorno de Richardson, após cumprir suspensão. Richard Coelho desfalca a equipe após completar a série de cartões amarelos.

Veja escalações

Ceará: João Ricardo; Luiz Otávio, Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda; Nino Paraíba, Richardson, Guilherme Castilho, Vina e Victor Luís; Mendoza e Jô. Técnico: Lucho González.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Dadá Belmonte e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.