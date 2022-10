Lucho González escala Ceará contra América-MG com Vina na reserva; veja escalações

O técnico Lucho González escalou o Ceará para enfrentar o América-MG neste sábado (1°) com o meio-campista Vina na reserva. Guilherme Castilho assume a posição do camisa 29.

A equipe alvinegra também tem mudanças no setor defensivo, com os retornos de Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Nino Paraíba, após cumprirem suspensão na derrota para o Coritiba. Os atletas assumem as vagas de Messias, Lucas Ribeiro e Michel Macedo. No ataque, Lucho optou por Erick e Zé Roberto nas vagas de Lima e Jô.

O confronto acontece na Arena Castelão, às 15h (horário de Brasília), com transmissão da TV Verdes Mares, da Rádio Verdes Mares e do Diário do Nordeste em tempo real.

Veja escalações

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard Coelho, Fernando Sobral e Guilherme Castilho; Erick, Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Lucho González.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Germán Conti, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Aloísio e Gonzalo Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

