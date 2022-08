Primeiro treino de Lucho González tem reunião com Robinson de Castro com jogadores em campo

O novo treinador alvinegro, Lucho González, iniciou na manhã desta terça-feira (30), os trabalhos com os atletas do Ceará, no CT de Porangabuçu. Em conversa inicial com o grupo, o novo comandante destacou os desafios que o time terá nas últimas 14 rodadas do Brasileirão Série A.

A atividade de reapresentação acontece depois de dois dias de folga dada aos jogadores após o empate, sem gols, contra o Athletico (PR). O horário da atividade já é de olho no Flamengo, próximo compromisso do Alvinegro. As equipes se enfrentam às 11h de domingo (4), no estádio Maracanã.

O treino no Vovozão iniciou com aquecimento comandado pelo preparador físico Diego Giachinno. Depois, os atletas foram divididos em grupos e iniciaram os treinos visando a troca de passes em circuitos. A intensidade e a movimentação no CT deram ritmo a atividade em campo reduzido.

Com cerca de três meses até o fim da competição, Lucho ponderou na coletiva de apresentação que a intensidade será marca das atividades nesse primeiro momento. O argentino e sua comissão técnica terão cinco dias livres para treinos.

Lucho González Técnico do Ceará "Temos uma semana de treinamento. Os treinos serão curtos, mas com muita intensidade. Eu sei da capacidade da nossa comissão e tentaremos ajustar algumas coisas só, pequenos detalhes entre as linhas, porque sabemos como é um processo que a gente já pega na etapa final. Mudar muitas coisas não faz sentido", destaca.

Treino de Lucho González

A primeira atividade de Lucho González e da comissão técnica começou com um aquecimento comandado por Diego Giachinno. Deste modo, os atletas do elenco principal fizeram um treino de circuito funcional.

Na segunda parte, os jogadores foram divididos em três grupos e realizaram uma roda de passes. No final, o treinador alvinegro comandou um treino de bitoque em campo reduzido com foco na intensidade e movimentação.

VOZÃO NA TABELA

Com o complemento da 24ª rodada do Brasileirão, o Ceará permaneceu na 15ª posição, com 27 pontos. Apesar de estar na segunda página da classificação, Lucho colocou a equipe na briga por uma vaga na Libertadores. O Alvinegro terá sequência na competição diante do Flamengo, fora de casa e, depois, Santos e São Paulo, na Arena Castelão.

