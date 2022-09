Lucho elogia torcida do Ceará e exalta elenco após vitória contra Santos: ‘mérito dos jogadores’

O Ceará voltou a vencer na Série A, neste sábado (10), ao superar o Santos na Arena Castelão, pela 26ª rodada. A partida foi a segunda sob o comando do técnico argentino Lucho González, que estreou com empate com o Flamengo no Maracanã. O treinador exaltou o grupo alvinegro.

Lucho González Técnico do Ceará "Os jogadores mais uma vez entenderam a mensagem, compreenderam o que a gente queria. É mérito dos jogadores, assim como fizeram no Maracanã. Feliz pela vitória, pela entrega de todo o grupo. Desde que chegamos, compreenderam a ideia, acho que ficou bem demonstrado a intensidade, pressionar, finalizar. A mensagem é simples, mas sobretudo tem mérito deles".

O resultado positivo chegou diante de mais de 38 mil torcedores, encerrando um jejum de sete rodadas sem vitória. Lucho ressaltou que a força da arquibancada contagiou o elenco em campo.

"A torcida contagia ali dentro (de campo), quando a nossa torcida viu o time, a entrega com um jogador a menos (contra o Flamengo), a postura em si, é isso que eles querem. Logicamente que se pode melhorar taticamente e individualmente, mas o que espero é que continuem apoiando porque é um papel importante para nós", explicou.

Na tabela de classificação, o Ceará subiu para a 12ª posição, agora com 31 pontos. O próximo compromisso é diante do São Paulo, no domingo (18), às 16h, na Arena Castelão, pela Série A.

