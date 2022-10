Lucho elogia estratégia do Ceará contra Atlético-MG e acredita em reação: ‘o grupo responde‘

O Ceará resistiu à pressão do Atlético-MG e empatou sem gols no Mineirão, neste domingo (9), pela Série A de 2022. Em campo, o técnico argentino Lucho González voltou a utilizar o sistema tático com três defensores (3-5-2) e elogiou a postura e a estratégia do time alvinegro fora de casa.

Lucho González Técnico do Ceará "Acho que temos noção que o sistema tático foi encontrado, a solidez defensiva, mesmo com um rival da característica do Atlético-MG, com os jogadores de qualidade individual. Mesmo assim, a gente entendeu e percebeu a nossa mensagem, a nossa atitude, a compreensão da linha defensiva. Sempre falo para eles sobre saber sofrer, é importante. Tínhamos uma estratégia para esse jogo e executamos. Tivemos algumas transições que poderíamos ter aproveitado melhor”.

Com o resultado, o Vovô chegou aos 33 pontos, mas perdeu uma posição para o Coritiba e ficou em 16º. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos, margem que o separa do Cuiabá, próximo rival do Ceará. E Lucho pediu apoio da torcida no duelo.

“O grupo respondeu e mais uma vez mostrou que podemos enfrentar os adversários, isso me deixa mais tranquilo. Lógico, sabendo da necessidade, mas o próximo jogo é uma final (contra Cuiabá) e pedimos o apoio da torcida, que faz um papel fundamental como tem feito, quando estamos todos juntos e unidos, fica tudo mais fácil", explicou o comandante.

A partida ocorre no domingo (16), às 16h, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. O confronto é o primeiro de uma sequência do Vovô contra os clubes que estão, atualmente, na zona de rebaixamento do Brasileirão.

