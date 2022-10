Lucho avalia resultado injusto e comenta cartões: ‘não consigo controlar emoções dos jogadores’

O Ceará empatou com o Goiás em 1 a 1, nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão, pela Série A. O time alvinegro até abriu o placar, mas sofreu um gol nos acréscimos do 2º tempo. O técnico Lucho González listou o placar como injusto e lamentou a expulsão do meia Vina, quando a equipe vencia.

Lucho González Técnico do Ceará "Sobre cartão e a expulsão (de Vina), são coisas que acontecem no futebol, a gente trabalha isso com o setor de psicologia, mas não consigo controlar as emoções que os jogadores sentem, a situação dos árbitros, não sabemos o que acontece. Dou mais valor para a entrega dos jogadores, são injustiçados com o resultado, toma um gol por um chute, mas temos que levantar”.

Em campo, o Ceará testou o esquema 3-4-3 e produziu ofensivamente. A equipe resistiu à pressão até o fim, mas não conquistou a vitória. Na análise de Lucho, o Vovô se defendeu bem na partida.

"Se faz uma análise do jogo todo, na primeira parte já merecíamos sair com um resultado. Depois com um jogador a menos, conseguimos desenhar para defender bem. Eles colocaram um atacante que iria preencher nossa área e, nesse sentido, defendemos bem. O time com um jogador a menos, como contra o Flamengo, por exemplo. Infelizmente, tomamos um gol onde a sorte não nos acompanhou. A análise da decisão fica duvidosa, a gente tem que continuar, levantar a cabeça. É mais um jogo importante, vamos fazer um grande trabalho", completou.

Na tabela de classificação, o Ceará está na 15ª posição, com 32 pontos. O próximo compromisso é diante do Atlético-MG, no domingo (9), às 18h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Assista a coletiva de Lucho González