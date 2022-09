Lucho avalia Ceará e comenta influência da arbitragem na partida: ‘tem que ter a cabeça fria’

O Ceará foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 neste domingo (18), na Arena Castelão. Após o duelo válido pelo Brasileirão, o técnico Lucho González avaliou o desempenho da equipe alvinegra e falou sobre a arbitragem do jogo. Inclusive, o clube decidiu acionar a CBF contra o árbitro Maguielson Lima Barbosa.

O árbitro brasiliense foi responsável por expulsar dois jogadores do Ceará: Luiz Otávio e Zé Roberto. No lance do zagueiro, ainda no primeiro tempo, ele chegou a marcar pênalti e depois voltou atrás. Foi então que retirou o cartão amarelo e aplicou o vermelho para Luiz Otávio.

“Você ter um jogador a menos, hoje em dia, é dar muita vantagem. A gente conseguiu sustentar. Acho que até a gente tomar o gol, tínhamos feito um bom jogo. Tínhamos entrado forte, tínhamos criado chance de gol. Infelizmente, não pudemos completá-las, e contra este tipo de rival, que tem jogadores de categoria, que sabem aproveitar uma bola como Calleri aproveitou, acaba decidindo um jogo que estava controlado. Depois, logicamente que o fator psicológico… Quando as faltas começam a ser sempre contra, lances pequenos ou divididas acabam sendo sempre contra acabam influenciando. Não tem como o jogador não sentir isso, ainda mais perdendo o jogo”, avaliou o técnico.

Gonzalez reforça a necessidade de seguir trabalhando o aspecto psicológico do grupo e o papel dele em direcionar a equipe em busca de evolução no campeonato. Sobre a influência da arbitragem na derrota do Ceará, o argentino pondera:

“Eu não costumo falar da arbitragem, porque acho que são seres humanos como nós e podem cometer erros. Hoje em dia há uma tecnologia implantada no futebol e que permite que os erros que se cometam possam ser solucionados. E acho que ficou claro na análise de todos. Não vou falar nada. Mas acho que tá mais que claro, mais que visto. (...) Fica difícil. Você tem que ter a cabeça fria, mas os jogadores têm sangue, sentem a derrota e logicamente já conversamos isso, antes de ter nosso primeiro jogo lá no Maracanã”, concluiu o argentino.

Com o resultado o Ceará cai uma posição. O Alvinegro agora está em 15º e soma 31 pontos no Brasileirão. O próximo adversário será contra o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 28, quarta-feira, às 19h (de Brasília).

