Lucero é relacionado pelo Fortaleza para jogo contra Atlético-CE

O Fortaleza relacionou o atacante argentino Juan Martín Lucero para a partida contra o Atlético-CE, nesta quarta-feira (1º), às 20h45, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Estadual. Regularizado no BID da CBF, o centroavante de 31 anos pode realizar a estreia pela equipe.

No Pici, o contrato é até 31 de dezembro de 2025, com 100% dos direitos econômicos. O time acertou a contratação após o atleta acertar a saída do Colo-Colo, do Chile, em rescisão que gerou imbróglio jurídico entre as partes. O anúncio oficial do reforço foi em 13 de janeiro.

Com carreira consolidada no mercado sul-americano, Lucero chega com alta expectativa junto ao departamento de futebol leonino. Com aval do técnico Vojvoda, o atacante atravessa fase artilheira: 22 gols pelo Colo-Colo-CHI em 2022 e 18 pelo Vélez Sarsfield-ARG em 2021.

Para a posição, o elenco conta com mais sete atacantes. A lista contempla: Silvio Romero, Thiago Galhardo, Romarinho, Pedro Rocha, Júnior Santos, Moisés e Gustavo Coutinho.