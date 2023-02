Lucero, do Fortaleza, tem novo trunfo contra Colo-Colo em possível disputa na Fifa; entenda o caso

O imbróglio entre Juan Martín Lucero e o ex-clube, o Colo-Colo, tem novo capítulo. De acordo com o jornal AS Chile desta quinta-feira (2), antes de qualquer negociação com o Fortaleza, o clube chileno não havia pago a primeira parcela da compra do passe do jogador. Se o caso for para julgamento na Fifa, este será o principal argumento do atleta para conseguir o desligamento definitivo.

O contrato de Lucero com o clube chileno foi assinado em janeiro de 2022, com um ano de duração e opção de compra de 100% do passe. O argentino fez uma boa temporada e, então, o Rei de Copas adquiriu o jogador de forma efetiva.

O valor da negociação gira em torno de U$ 900 mil dólares. O montante seria pago em duas parcelas de 450 mil cada. A primeira estava prevista para janeiro de 2023 e a segunda para o fim do ano. No entanto, o clube não realizou o pagamento. O próprio time chileno confirmou a informação ao jornal AS.

O Colo-Colo anunciou nas redes sociais, ainda em dezembro de 2022, que havia exercido o direito de compra do jogador e que o novo vínculo contratual iria até dezembro de 2025.

O AS revela ainda que ambas as partes confirmam que o pagamento não se concretizou, porém, há um desacordo. A Blanco y Negro garante que o imbroglio foi resolvido ainda em novembro do ano passado.

Porém, a equipe do jogador esclarece que nenhum novo contrato foi assinado com vínculo até 2025. O não pagamento do Colo-Colo pelo passe de Lucero será o principal argumento de defesa do jogador, caso a situação vá a julgamento na FIFA. Entenda o caso.

Lucero estreou com a camisa do Leão na goleada tricolor em cima do Atlético Cearense. O jogador foi elogiado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.