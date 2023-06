Lucero diz não temer suspensão da Fifa por contrato com Fortaleza: 'Nada fora da lei'

A contratação do atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, segue envolvido em polêmicas entre o clube tricolor e o Colo Colo, ex-clube do jogador. Porém, o camisa 9 do Leão, em entrevista exclusiva ao En Cancha, comentou sobre a possível suspensão que poderia ser aplicada pela Fifa contra ele.

"Estou muito calmo. Eu segui o conselho antes de decidir sair. Falei com meus advogados e o pessoal de Fortaleza viu meu contrato com o Colo Colo. Se um clube vê meu contrato e me assina, é porque está tranquilo. Todos os advogados concordam que não havia nada fora da lei, mas pode acontecer de você ganhar ou perder no FIFA", disse o jogador.

O Colo-Colo acionou a instituição contra o Fortaleza e acusa o clube por convencer Lucero a rescindir seu contrato. O clube chileno ainda alega que o jogador não tinha nenhuma cláusula de rescisão e afirmou que o Fortaleza o induziu a pedir a liberação.

O jogador, diante de toda a polêmica que está envolvido em decorrência da contratação feita pelo Fortaleza, foi questionado se havia conversado com a diretoria do clube chileno para saber se algum valor maior teria sido oferecido pelo jogador.

"Não tivemos esse diálogo, não aconteceu. Além disso, o clube beneficiou com um milhão de dólares. Se eu fosse filho da p..., poderia esperar para cobrar uma das duas taxas pela compra do meu passe (cada uma de US$ 450.000) e executaria a cláusula. Decidi que o mais justo era o Colo Colo receber aquele milhão de dólares", contou.

O QUE ACONTECEU

Em abril desse ano o Colo-Colo acionou a Fifa contra o Fortaleza e contra o atacante do Leão, Juan Martín Lucero. Segundo o clube chileno, o Tricolor teria aliciado e induzido Lucero a rescindir com o Colo-Colo para assinar com o Fortaleza já que em seu contrato não haviam clásulas sobre rescisão.

O Colo-Colo chegou a pedir à Fifa que o jogador fosse impedido de trocar de clube durante três meses e pediu um valor de, aproximadamente, R$ 10 milhões. Além disso, o clube do Chile solicitou que o jogador ficasse afastado dos gramados por, pelo menos, quatro meses.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto