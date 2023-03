Lucero cresce de rendimento e assume protagonismo no Fortaleza

O rendimento do atacante argentino Juan Martín Lucero com a camisa do Fortaleza tem crescido nas últimas partidas do Leão. Principal contratação do Tricolor para a temporada 2023, Lucero chegou ao Pici cercado de grande expectativa, principalmente pelos números apresentados pelo jogador com a camisa do ex-clube, o Colo-Colo-CHI.

Lucero vive a primeira experiência no futebol brasileiro. Quando chegou ao time cearense, o argentino não assumiu a titularidade de vez, entrando no decorrer dos jogos. Recentemente, foi utilizado com mais frequência pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, chegando a ser titular em duelos importante, como o jogo com o Cerro Porteño-PAR.

NÚMEROS POSITIVOS

Os números de Lucero reafirmam o bom momento vivido pelo Fortaleza. No domingo (19), marcou mais um gol, dessa vez diante do Ferroviário. Agora, soma seis tentos em 13 jogos disputados, sendo seis desses como titular do Leão.

O protagonismo é refletido nas participações em gols. O centroavante participou de sete gols nas últimas nove partidas. Ao todo, são seis gols e uma assistência, com o jogador precisando de 81 minutos para participar de um gol.

Lucero foi anunciado como reforço em janeiro de 2023. Após imbróglio com o Colo-Colo-CHI, ex-clube de Lucero, o Fortaleza adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador. O argentino de 31 anos tem contrato definitivo com o Tricolor do Pici, válido até o dia 31 de dezembro de 2025.